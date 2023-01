Laura Dern, altro che Jurassic Park: 'Mi hanno riconosciuta per il video di Taylor Swift'

Mettiamo caso che stiate passeggiando per uno dei luoghi in cui è stato girato Jurassic Park, e che proprio in quel posto magico vi imbattiate in Laura Dern: non esitereste un attimo a riconoscerla come l'indimenticabile dottoressa Ellie Sattler, vero? Ebbene, pare proprio che non per tutti l'associazione sia così scontata.

Dopo aver definito inappropriata la differenza d'età tra Ellie Sattler e Alan Grant in Jurassic Park, la star di Velluto Blu ha infatti raccontato durante un'ospitata da Jimmy Kimmel il singolare episodio accaduto qualche tempo fa alle Hawaii, nel luogo dove fu allestito in parte il set del film di Steven Spielberg.

"Io ero alle Hawaii, mi piace moltissimo stare lì. Degli amici hanno questa fattoria organica a Oahu, dove girammo alcune scene di Jurassic Park. Ero uscita dalla fattoria e c'era tour guidato per i luoghi di Jurassic Park con un piccolo cartello che diceva: 'Benvenuti a Jurassic Park'. Io mi trovo proprio di fronte a questo cartello quando arriva un gruppo di persone. E questa ragazza corre verso di me urlando: 'Oh mio Dio! Oh mio Dio!' e io pensavo solo: 'Voglio soltanto stare con la mia famiglia, non rendiamola una cosa di Jurassic Park'. Ma lei mi dice: 'Tu sei la tipa del video di Taylor Swift, vero?' È stato fantastico" sono state le parole di Laura Dern.

Un piccolo cameo nel video di Bejeweled, insomma, ha reso la nostra Laura più riconoscibile, per alcuni, di quanto abbia mai fatto Jurassic Park: strana la vita a volte, non trovate? Video musicali a parte, comunque, qui trovate la nostra recensione di Jurassic Park.