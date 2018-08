Laura Dern in trattive per l'adattamento di Piccole Donne diretto da Greta Gerwig

The Hollywood Reporter rivela che Laura Dern, attrice che abbiamo visto l'anno scorso in Star Wars: Gli Ultimi Jedi, è in trattative per entrare nel cast di Piccole Donne, il famoso romanzo di Louise May Alcott diretto da Greta Gerwig.

Oltre alla Dern, sono in trattative per partecipare al film anche Mery Streep, Saoirse Ronan, Timothee Chalamet, Emma Stone, Florence Pugh e James Norton, che insieme andrebbero a formare un cast di tutto rispetto.

La storia seguirà le vicende delle sorelle March nell’America reduce dall’incubo della Guerra civile. Il romanzo è stato adattato per il grande e piccolo schermo numerose volte, l’ultima delle quali è la miniserie prodotta dalla BBC e con protagoniste Maya Hawke, Kathryn Newton, Dylan Baker e Willa Fitzgerald.

Il ruolo di Jo March andrebbe alla Ronan, recentemente candidata all’Oscar (e vincitrice del Golden Globe) proprio per la sua interpretazione in Lady Bird della Gerwig; Emma Stone interpreterebbe Meg March e la Streep sarebbe Marmee March; Timothee Chalamet, anche lui apparso in Lady Bird e prossimamente nelle sale con Beautiful Boy, dovrebbe interpretare Laurie Laurence, mentre Florence Pugh è indicata nel ruolo di Amy March.

Greta Gerwig si occuperà anche della sceneggiatura del film. I produttori saranno Amy Pascal, Denis Di Novi e Robin Swicord, con Andrea Giannetti nel ruolo di supervisore.

Columbia Pictures distribuirà il film a Natale 2019.