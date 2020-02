Laura Dern, figlia d'arte da Jurassic Park a David Lynch e il premio Oscar

Laura Dern ha trionfato pochi istanti fa nella categoria dedicata alla miglior attrice non protagonista. La sua interpretazione dell'avvocatessa Nora Fanshaw in Storia di un matrimonio di Noah Baumbach le ha permesso di vincere il suo primo Oscar dopo tre nomination, le due precedenti per Rosa scompiglio e i suoi amanti e Wild.

Laura Dern è nota al grande pubblico per l'interpretazione della dottoressa Ellie Sattler in Jurassic Park di Steven Spielberg, al fianco di Sam Neill e Jeff Goldblum. Gli amanti di David Lynch la ricordano come una delle sue attrici feticcio, in film come Cuore selvaggio, Velluto blu e Inland Empire.



Non tutti sanno però che Laura Dern è una figlia d'arte a tutti gli effetti. Il padre è l'attore Bruce Dern, celebre soprattutto negli anni '70 e tornato in auge negli ultimi anni grazie ai ruoli in Nebraska di Alexander Payne, che gli valse la candidatura agli Oscar, e nei film di Quentin Tarantino, The Hateful Eight e - di recente - C'era una volta a... Hollywood, nei panni del proprietario del ranch in cui si stabilizza la famiglia di Charles Manson.

La madre invece è Diane Ladd, a sua volta candidata per tre volte all'Oscar; una di queste candidature fu per Cuore selvaggio, film nel quale recitò proprio con la figlia, Laura.

