Laura Dern vorrebbe conoscere il passato del viceammiraglio Amilyn Holdo

, nel cast dinel ruolo del viceammiraglio Holdo, vorrebbe saperne di più sul passato del suo personaggio. Sarebbe stato in ogni caso difficile per i nuovi film di Star Wars essere all'altezza della reputazione della trilogia originale. Persino il creatore,, ha rischiato con la trilogia prequel.

La qualità della trilogia che racconta la crescita di Anakin Skywalker è un tema molto dibattuto ancora oggi, a parte il consenso unanime sulla terribile presenza di Jar Jar Binks. Nel complesso, sia Il Risveglio della Forza che Rogue One hanno ricevuto ottime recensioni, sebbene i fan abbiano comunque criticato le pellicole in più punti.

Gli Ultimi Jedi, diretto da Rian Johnson, si è rivelato molto complesso. I critici l'hanno elogiato come il miglior film della saga dopo L'Impero colpisce ancora mentre alcuni fan hanno deriso la trama e il comportamento di Luke nel momento in cui è stata rivelata una verità sui genitori di Rey.

Al momento le polemiche si sono affievolite ma le discussioni andranno avanti per molti anni.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi ha presentato agli spettatori il viceammiraglio Amilyn Soldo, interpretata da Laura Dern, figura chiave della Resistenza.

Sembra che Holdo si sia sacrificata per creare un diversivo e accelerare la fuga della Resistenza ma molti credono che sia saltata fuori prima dell'esplosione.

Parlando con Evening Standard, Laura Dern ha dichiarato:"Questo è il messaggio da inviare al mondo. Sono assolutamente a mio agio con quella teoria. Sono entusiasta di essere un eroe, ma ricordo, molto tempo fa, che qualcuno diceva 'Nessuno muore nello spazio".

Laura Dern si è molto divertita a lavorare a Gli Ultimi Jedi ed è particolarmente desiderosa d'imparare e conoscere un po' del passato di Holdo, affermando:"Sono desiderosa di conoscere il futuro o il passato di questo personaggio perché amavo interpretarlo e sarebbe straziante non poter vivere l'esperienza d'interpretarlo di nuovo".

Nel film non c'era molto spazio per poter indagare sul passato di Holdo. Nel recente romanzo Leia, Princess Of Alderaan, prequel ambientato prima degli eventi di Una nuova speranza, una giovane Leia viene coinvolta per la prima volta nella Resistenza e diventa amica di Holdo. Le pagine forniscono alcuni retroscena interessanti sull'amicizia tra i due ma non è noto se il regista di Episodio IX, J.J. Abrams, abbia qualche interesse a riportare Holdo nella trama cinematografica. Vista la grande quantità di personaggi sembra alquanto improbabile.