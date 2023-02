Laura Dern compie 56 anni: 'David Lynch? Un miracolo per la mia carriera'

Laura Dern spegne oggi le sue prime 56 candeline: nata a Los Angeles il 10 febbraio del 1967, l'attrice ha trascorso praticamente la maggior parte dei suoi anni davanti alla macchina da presa, diventando una delle star più apprezzate di Hollywood soprattutto grazie a quella formidabile spinta che fu il Velluto Blu di David Lynch.

Allora appena 17enne, la Dern che si apprestava a farsi dirigere per la prima volta dal regista di Mulholland Drive era ancora lontana dalla Hollywood che conta, avendo preso parte principalmente a opere minori: "Lo incontrai per un provino. [...] Non so come, non mi aveva neanche mai vista recitare, ma nel momento in cui ci incontrammo io per lui fui Sandy. Fu un miracolo per la mia carriera, davvero" ebbe a dire qualche anno fa l'attrice di Jurassic Park e Storia di un Matrimonio.

Dern prosegue: "Mi invitò da Bob's Big Boy con Kyle MacLachlan per delle patatine con il ketchup per parlare del film e di meditazione, e fu davvero una cosa fuori di testa. [...] Gli dissi che Elephant Man era il mio film preferito e gli chiesi se potesse vederlo con me. Quindi ho questo ricordo di me e lui seduti insieme a guardare Elephant Man, che lui non aveva mai visto da quando l'aveva girato. [...] Essendo cresciuta da attori che negli anni '70 prendevano parte a film i cui personaggi erano complicate e le storie e i temi ambigui, quello per me era fare cinema. E quando David mi trovò, fu come se appartenessi già a quel mondo".

Una scoperta decisamente fortunata, tanto per Laura Dern quanto per David Lynch e per chiunque ami il cinema, non trovate? A proposito del rapporto tra regista e attrice: pare che sia stata proprio Laura Dern a convincere Lynch a prender parte al The Fablemans di Steven Spielberg.