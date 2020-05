Laura Chiatti, che fine ha fatto la star di Ho Voglia di Te?

Le comparse di Laura Chiatti sul grande schermo, dopo un periodo di grande popolarità durante la seconda metà degli anni '10 del 2000, sono andate via via diradandosi. L'attrice è però ancora piuttosto attiva ed ha continuato a mettere in curriculum vari progetti al cinema come in televisione.

La carriera di Chiatti parte da Napoli: qualcuno la ricorderà sicuramente come co-protagonista del cantante neomelodico Luciano Caldore in Pazzo d'Amore (1999), mentre solo un anno dopo la nostra entrò a far parte del cast della nota soap Un Posto al Sole.

La svolta arrivò però con L'Amico di Famiglia (2006) di Paolo Sorrentino, a cui seguirono film come A Casa Nostra (2006) di Francesca Comencini, Io, Loro e Lara (2009) di Carlo Verdone e Baarìa (2009) di Giuseppe Tornatore. Ancora oggi, però, il suo ruolo più celebre resta probabilmente quello di Gin in Ho Voglia di Te (2007), sequel del fortunato Tre Metri Sopra il Cielo.

Sul grande schermo è tornata dopo tre anni di assenza nel 2019 per Un'Avventura, di Marco Danieli, mentre sul fronte TV le ultime due apparizioni di Laura Chiatti sono state per 1993 e 1994, in cui l'abbiamo vista dar volto ad Arianna Rosato, fidanzata del Leonardo Notte di Stefano Accorsi: nella seconda, però, la partecipazione dell'attrice è limitata al primo episodio.

Chiatti è comunque molto attiva sui social: di recente infatti l'attrice ha risposto ad alcuni haters che l'accusavano di un eccessivo dimagrimento.