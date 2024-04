Late Night With the Devil, la trama dell'horror che sta terrorizzando l'America

Late Night With the Devil sta stupendo il pubblico statunitense ricevendo al contempo il plauso convinto della critica e ottenendo un incredibile 97% di approvazione sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes. Scopriamo insieme di che parla il nuovo film horror scritto, diretto e montato dai fratelli Cameron Cairnes e Colin Cairnes.

Dopo aver riportato i numeri diabolici ottenuti al box office da Late Night With the Devil, torniamo ad occuparci del lungometraggio con David Dastmalchian per parlare della trama di quello che, a tutti gli effetti, si può considerare l’horror del momento e di questa prima parte di 2024.

L’opera è rappresentata sotto forma di film found footage con un prologo documentaristico e si concentra su un episodio di un talk show andato in onda durante la notte di Halloween del 1977 in cui il conduttore, l’amibizioso Jack Delroy, per costruire una puntata sul paranormale invita nel programma, tra gli altri ospiti, una ragazza presumibilmente posseduta dal diavolo nel tentativo di riportare in alto gli ascolti dello show, dopo un periodo di declino.

Come già detto, la risposta del pubblico e della stampa specializzata ha messo in primo piano l’ottima scelta stilistica relativa all’uso dell'idea del found footage, l’interpretazione dei personaggi e l’intrattenente e originale narrazione del film.

In attesa di capire se e quando l’opera verrà distribuita anche in Italia, vi lasciamo al trailer di Late Night With the Devil.

