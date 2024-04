Late Night With the Devil, quando esce in Italia l'horror che ha sbancato in America?

Il mondo del cinema ha sempre voglia di horror, soprattutto in un periodo in cui i fan del genere lamentano l'assenza di film realmente spaventosi: un prodotto come Late Night With the Devil, insomma, non può che essere accolto come una manna dal cielo in tal senso. Ma quando potremo vederlo in Italia?

Solo poche settimane fa Late Night With the Devil ha esordito con il botto in America, arrivando ad oggi a raccogliere più di 6 milioni d'incasso al box-office casalingo a fronte di una spesa ai limiti dell'irrisorio: parliamo di un film girato in found footage, il cui budget sarà stato investito perlopiù per un po' di effetti speciali e per l'ingaggio del protagonista David Dastmalchian, unico attore davvero noto del cast.

Al momento, però, il film che ci racconta gli strani eventi accaduti in un talk show Americano degli anni '70 incentrato sul soprannaturale non ha ancora varcato i confini degli Stati Uniti: ad oggi, dunque, non ci sono ancora informazioni certe per quanto riguarda la possibile uscita del film in Italia, ma visto il successo ottenuto non è da escludere che qualcosa possa smuoversi nei prossimi mesi. Noi, ovviamente, non vediamo l'ora di poter rabbrividire davanti al grande schermo!

