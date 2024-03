Late Night With the Devil, l'horror dai numeri diabolici: ha incassato 666mila dollari!

Gli amanti dell'horror potranno dirsi soddisfatti da questi primi accenni di primavera: Late Night With the Devil, che ha fatto il suo esordio nelle sale americane sul finire della scorsa settimana, si sta già rivelando uno dei film di genere più interessanti dell'anno, facendoci anche sorridere con un dettaglio davvero simpatico.

Uscito in sala lo scorso 22 marzo (ma ancora inedito in Italia), il film con David Dastmalchian sta infatti ottenendo un successo relativamente insolito per un prodotto relativamente di nicchia: gli incassi stanno facendo sorridere la produzione e, dopo questa domenica, risultano anche meravigliosamente in tema!

Late Night With the Devil ha infatti incassato, ad oggi, esattamente 666mila dollari al box-office domestico: una cifra che sembra un segno del destino per un film incentrato su una ragazzina apparentemente capace di comunicare con il diavolo in persona! È quasi un peccato pensare che questi numeri siano inevitabilmente destinati a cambiare, non trovate?

L'horror che sta facendo parlare di sé in queste ore è girato con la tecnica del found footage e ci proietta nell'America degli anni '70, quando un conduttore mette in scena un talk show incentrato sui fenomeni paranormali: inutile dire che le cose difficilmente andranno nel migliore dei modi, quando la posta in gioco si alzerà un po' troppo! Per saperne di più, comunque, qui trovate il trailer di Late Night With the Devil.

