Late Night with the Devil, l'horror del momento è connesso al Joker di Heath Ledger

Nell'intervista rilasciata recentemente a The Hollywood Reporter, David Dastmalchian si è soffermato sulle connessioni tra l'horror del quale è protagonista, Late Night with the Devil, e Il cavaliere oscuro, una delle sue prime apparizioni sul grande schermo. Si tratta di una sorta di chiusura del cerchio, secondo l'attore.

Jack Delroy, il conduttore del talk show notturno di Late Night with the Devil, condivide l'ispirazione con il compianto Joker di Heath Ledger:"I fratelli Cairnes mi hanno mandato un sacco di filmati di Don Lane che avevano accumulato. Se Don Lane non ti è familiare, era il Johnny Carson della televisione australiana. Era un americano che viveva in Australia, ed è diventato il conduttore di questo enorme talk show sindacato [The Don Lane Show]. Ha fatto questa famosa intervista con Tom Waits e molte persone pensano che Heath Ledger ne abbia tratto ispirazione per la sua interpretazione del Joker. È piuttosto cool ed è la natura ciclica dell'essere un narratore e lo strano percorso che ha seguito" spiega l'attore; David Dastmalchian sarà tra i protagonisti di Murderbot su Apple TV+.

Scritto e diretto da Cameron e Colin Cairnes, Late Night with the Devil, racconta la storia di Jack Delroy (Dastmalchian), conduttore di un talk show notturno negli anni '70, che nel tentativo di aumentare gli ascolti del suo programma decide di realizzare un episodio speciale a tema occultismo per Halloween, con una giovane ragazza che avrebbe presumibilmente subito una possessione satanica come ospite del programma. Nel cast anche Laura Gordon, Ian Bliss, Faysal Bazzi, Nicole Chapman e Michael Ironside.



Dastmalchian ha parlato anche delle connessioni tra Christopher Nolan e Denis Villeneuve, due registi coi quali l'attore ha lavorato nel corso della sua carriera.

