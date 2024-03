Late night with the devil, in arrivo l'horror più inquietante dell'anno? Ecco il trailer

A distanza di un anno dall'interpretazione di David Dastmalchian nel film Lo strangolatore di Boston, l'attore statunitense sarà protagonista di un'altra pellicola... da brividi. Si tratta di Late Night With The Devil, film prodotto da Shudder e IFC Films e in uscita nelle sale statunitensi il 22 marzo 2024.

Gli eventi narrati dal film diretto da Cameron e Colin Cairnes si svolgono negli anni '70, e più precisamente nel corso della notte di Halloween del 1977. Il trailer, pubblicato quest'oggi sul canale youtube della piattaforma Shudder, ci immerge nelle atmosfere retrò del film, interamente girato in stile found footage. Quello del found footage è escamotage da lungo tempo sfruttato all'interno del genere horror, uno dei tanti artifici che - se utilizzati in maniera intelligente e arguta - garantiscono agli spettatori un'esperienza terrificante in piena regola. Sembrerebbe proprio questo il caso, almeno a giudicare dal filmato promozionale.

Protagonista è Jack Delroy, conduttore di uno show televisivo incentrato sul paranormale: Night Owls With Jack Delroy. Ospiti della fatidica (o forse... fatale) puntata del 31 ottobre sono la parapsicologa June Ross-Mitchell e la giovane Lily, la ragazzina che ha ispirato "Conversation with the Devil", libro recentemente pubblicato dalla dottoressa. Il trailer anticipa una buona dose di orrore surreale, con il personaggio di Jack Delroy intento a trattenere il pubblico in studio mentre si verificano eventi soprannaturali tanto inspiegabili quanto inquietanti.

Tra i produttori Roy Lee, vero e proprio veterano del genere horror. Stephen King aveva elogiato Barbarian, una delle opere più recenti prodotte da Lee. Il "maestro del terrore" ha apprezzato anche questo Late Night With The Devil, come scopriamo proprio dal trailer, in cui possiamo leggere le sue parole: "Assolutamente brillante! Non riuscivo a distogliere lo sguardo".

In attesa di conoscere la data di uscita italiana di Late Night With The Devil, vi lasciamo quindi al trailer del film.