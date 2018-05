Late Night, Amy Ryan a bordo della commedia scritta da Mindy Kaling

La FilmNation Entertainment in collaborazione con la 30WEST ha quest'oggi annunciato l'entrata della brava Amy Ryan (Birdman, Gone Baby Gone) nel cast di Late Night, commedia al femminile scritta da Mindy Kaling (The Mindy Project) e diretta da Nisha Ganatra.

Come riportato già qualche settimana fa, il film si focalizzerà su di una presentatrice di un famoso Late Show americano che rischierà di perdere il suo posto di vecchia data quando assumerà una nuova scrittrice intenzionata a rivitalizzare il suo spettacolo e rivoluzionargli completamente la vita. La Kaling sta anche producendo il progetto insieme a Howard Klein, il tutto nel mentre della promozione dell'attesissimo Ocean's 8, di cui l'attrice è una grande co-protagonista.



Late Night vedrà un grande cast composto da Emma Thompson, John Lightgow, Hugh Dancy, Reid Scott, Denis O'Hare e Megalyn Echikunwoke, per una data d'uscita ancora da ufficializzare, anche se l'anno sarà quasi certamente il 2019. La produzione è comunque attualmente in corso a New York. Prima di Late Night rivedremo quest'anno Emma Thompson in sala nel terzo capitolo delle disavventure spionistiche di Johnny English, mentre la Ryan in Beautiful Boy il prossimo settembre.



Il progetto sembra molto interessante, specie per la scrittura pungente della Kaling, che potrebbe confezionare insieme alla Ganatra una commedia irriverente e dai toni brillanti.