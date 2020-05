Last Vegas, la parola osé che stava per compromettere il rating della commedia con De Niro

Questa sera su Canale 20 va in onda Last Vegas, pellicola del 2013 diretta da Jon Turteltaub che vanta una cast stellare formato da Robert De Niro, Morgan Freeman, Michael Douglas e Kevin Kline, interpreti nel film di quattro amici di vecchia data che non vedono loro di rivivere i loro giorni migliori in vista di una speciale occasione.

La commedia racconta infatti la storia di Billy, Paddy, Archie e Sam, migliori amici dall'infanzia che, ormai invecchiati, si recano a Las Vegas per celebrare l'addio al celibato di Billy, lo scapolo incallito del gruppo, con il proposito di rivivere i loro giorni di gloria dimenticandosi della loro vera età. Ben presto, però, i quattro si renderanno conto che la Città del Peccato è molto diversa da come la ricordavano. E che la loro età non è più quella di una volta.

Per l'occasione, abbiamo raccolto per voi le migliori curiosità sul film:

Last Vega è stato classificato originariamente come rated-R (vietato ai minori di 17 anni non accompagnati) per "brevi contenuti sessuali", per poi essere modificato in seguito in PG-13 per "contenuto sessuale e linguaggio esplicito". La scelta iniziale della MPAA, stando al regista, era dovuta all'utilizzo di una singola parola: "blowjob" (termine americano che indica il sesso orale), ma la produzione è riuscita a convincere l'associazione che si trattava di un linguaggio adatto per un film PG-13.

Tutti e 4 i protagonisti hanno ottenuto almeno un l'Oscar per la recitazione: Robert De Niro per Toro Scatenato e Il Padrino - Parte II; Michael Douglas per Wall Street, Morgan Freeman per Million Dollar Baby e Kevin Kline per Un pesce di nome Wanda.

Le foto di Archie in divisa che vengono mostrate all'inizio del film sono dei reali scatti di Morgan Freeman ai tempi della U.S. Air Force, la stessa branca in cui ha servito il suo personaggio.

La parte dello Stratosphere è stata girata davvero in cima all'Hotel, e Michael Douglas e Mary Steenburgen hanno dovuto fare parecchi giri per poter realizzare la scena al meglio.

Sono stati considerati per il cast altri tre premi Oscar: Jack Nicholson, Christopher Walken e Dustin Hoffman.

Il film sarà trasmesso da Canale 20 a partire dalle 21.05. Per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra recensione di Last Vegas.