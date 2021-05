Last Night in Soho, Thomas McKenzie nella nuova immagine del film di Edgar Wright

In attesa di poter vedere il primo trailer ufficiale di Last Night in Soho di Edgar Wright, che dovrebbe uscire nei prossimi giorni, è grazie a Empire Magazine che possiamo mostrarvi una nuova e coloratissima immagine con protagonista Thomasin Mckenzie, avvolta in una luce che ricorda il Suspiria di Dario Argento.

Last Night in Soho è ambientato in due linee temporali differenti: nel 2019, una giovane donna di campagna di nome Eloise (McKenzie) approda a Londra per inseguire la sua passione per la moda, ma fatica a trovare fortuna. Nel frattempo, nel 1965, la cantante Sandy (Taylor-Joy) scopre che le fascinose strade della città possono inghiottirti completamente.

In merito al progetto, Edgar Wright ha precedentemente rivelato:



"Sarà molto diverso dagli altri miei film. Ma ho sempre amato quei titoli che si trasformano lentamente in altro, e in questo elemento si può rintracciare anche nei miei precedenti lavori. Last Night in Soho è ambientato in un regno cinematografico più psicologico e diventa man mano che procede sempre più intenso e angosciante. E amo molto gravitare verso la realizzazione di film di generi che non ho ancora sperimentato, in questo caso una tipologia di horror anni '60-'70 che ha anche qualche elemento di natura operistica. Sto usando quel tipo di grammatica visiva".



Last Night in Soho è atteso al cinema il prossimo 22 ottobre 2021.