Last Night in Soho, la sceneggiatrice: 'Avevo proposto un film su Portal in passato'

Dopo l'arrivo del video musicale di Last Night in Soho la settimana scorsa, l'approdo del film in sala si avvicina sempre più. Dal 4 Novembre potremo infatti vedere il lavoro di Edgar Wright di Krysty Wilson-Cairns, sceneggiatrice scozzese che ha scritto il film con lui. Proprio quest'ultima ha recentemente parlato, svelando i suoi passati progetti.

Nelle dichiarazioni fatte Wilson-Cairns ha raccontato di aver proposto un film basato sul videogioco rompicapo del 2007 Portal. La sceneggiatrice ha continuato dicendo di aver creato "la migliore storia di sempre" per il pitch del progetto, che però non ha trovato alcun interesse da parte dei produttori.

Per chi non lo sapesse, in Portal seguiamo Chell, che affronta una serie di sfide costruite dall'intelligenza artificiale malvagia GLaDos nell'Aperture Science Enrichment Center, il tutto per poter vincere alla fine una fetta di torta.

A CinemaBlend la sceneggiatrice ha ammesso di essere un po' delusa dalla mancata produzione del film. "Sono ossessionata dalle cose che non ho avuto l'opportunità scrivere. [...] Era abbastanza presto nella mia carriera. E mi è venuta in mente quella che penso sia la migliore storia di sempre [su Portal], e l'ho proposta in un pitch, e loro [i produttori] dicevano "nah". E a volte di notte recito scene di quella cosa nei miei sogni. Questa è l'unica cosa che mi perseguita, che non sia riuscito a realizzare il film di Portal".

Certo, mai dire mai, perché la sceneggiatrice Premio Oscar adesso ha sicuramente più esperienza e più rapporti con i piani alti di quando ha iniziato. Inoltre il suo Last Night in Soho recentemente ha commosso il famoso creatore di videogiochi Hideo Kojima dunque effettivamente Wilson-Cairns potrebbe avere una possibilità di creare anche un adattamento per o da videogiochi in futuro.

Intanto, però, ci godiamo il trailer di Last Night in Soho mentre aspettiamo il 4 Novembre, data in cui approderà in sala.