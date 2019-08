Last Night in Soho, il nuovo film di Edgar Wright in arrivo nell'autunno 2020

Focus Features ha annunciato che prossimo film di Edgar Wright, il thriller psicologico Last Night in Soho, sarà distribuito nei cinema statunitensi a partire dal 25 settembre 2020.

Sebbene i dettagli della trama siano ancora tenuti nascosti, il film è descritto come un thriller psicologico ambientato a Londra.

Anya Taylor-Joy, Thomasin Harcourt McKenzie e Matt Smith recitano accanto a Michael Ajao, Synnøve Karlsen, Diana Rigg, Terence Stamp e Rita Tushingham. Wright ha co-scritto la sceneggiatura con Krysty Wilson-Cairns (Penny Dreadful) e produrrà con Nina Park, Tim Bevan ed Eric Fellner di Working Title. Universal Pictures International gestirà la distribuzione all'estero.

Last Night in SoHo sarà il nuovo film di Wright dopo il successo con l'heist-action a tinte romantiche del 2017 Baby Driver, con Ansel Elgort e Lily James. Rilasciato dalla Sony, il film da $34 milioni di budget si è dimostrato un successo da $107 milioni incassati negli Stati Uniti e $224 milioni in tutto il mondo. i

Wright sta inoltre sviluppando un documentario sulla band pop-rock degli anni '70 Sparks, per il quale però al momento non ci sono piani di distribuzione stabiliti.

Per altre informazioni vi rimandiamo al logo ufficiale di Last Night in Soho, le cui riprese sono attualmente in corso d'opera. In precedenza è stato dichiarato che il film sarà ispirato a Repulsione di Roman Polanski.