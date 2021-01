Last Night in Soho, nuova immagine ufficiale per l'atteso horror di Edgar Wright

È grazie al nuovo numero di Empire Magazine che possiamo mostrarvi una nuova immagine ufficiale con protagonista Thomasin McKenzie (JoJo Rabbit) dell'attesissimo Last Night in Soho di Edgar Wright, horror con fascinazioni anni '60 che vede tra gli altri interpreti anche Anya Taylor-Joy e Matt Smith.

Proprio sulla McKenzie, Wright ha dichiarato a Empire: "È fantastica. È così giovane e fragile che il film, grazie a lei, sarà due volte più spaventoso. Inizialmente avevo pensato ad Anya per il ruolo di Eloise, ma poi l'ho preferita per Sandy dopo aver rivisto Split".



Last Night in Soho è ambientato in due linee temporali differenti: nel 2019, una giovane donna di campagna di nome Eloise (McKenzie) approda a Londra per inseguire la sua passione per la moda, ma fatica a trovare fortuna. Nel frattempo, nel 1965, la cantante Sandy (Taylor-Joy) scopre che le fascinose strade della città possono inghiottirti completamente.

In merito al progetto, Edgar Wright ha precedentemente rivelato:



"Sarà molto diverso dagli altri miei film. Ma ho sempre amato quei titoli che si trasformano lentamente in altro, e in questo elemento si può rintracciare anche nei miei precedenti lavori. Last Night in Soho è ambientato in un regno cinematografico più psicologico e diventa man mano che procede sempre più intenso e angosciante. E amo molto gravitare verso la realizzazione di film di generi che non ho ancora sperimentato, in questo caso una tipologia di horror anni '60-'70 che ha anche qualche elemento di natura operistica. Sto usando quel tipo di grammatica visiva".



Last Night in Soho è atteso al cinema il prossimo 23 aprile 2021.