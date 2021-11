Last Night in Soho, fan notano somiglianze con un film di Scooby-Doo: ecco cosa è successo

Last Night in Soho è uscito nelle sale cinematografiche il 4 novembre ed ha ottenuto recensione entusiastiche da parte del pubblico, tuttavia qualche attento fan si è accorto che la trama potrebbe essere stata copiata da un vecchio film di Scooby-Doo.

Persino Stephen King ha consigliato la pellicola, date un'occhiata al trailer di Last Night in Soho, ma un utente di Reddit ha affermato che la trama potrebbe aver plagiato tutta la sua storia da Scooby-Doo e l'isola degli zombie, diretto da diretto da Jim Stenstrum e pubblicato ventitré anni prima nel 1998.



Il film di animazione è ambientato nella soffocante e inquietante baia di New Orleans, in Louisiana, la banda si riunisce per aiutare Daphne Blake a portare alla luce alcuni dei luoghi infestati più spaventosi per il suo spettacolo "Coast to Coast with Dafne Blake.” In un incontro casuale, la banda viene invitata a tornare sull'isola di Moonscar da una donna che lavora lì, Lena Dupre, con la promessa di visitare una delle zone più infestate di tutta la Louisiana. Arrivatio su un'isola infestata dai fantasmi, la banda non sa che Lena e la proprietaria della casa, Simone Lenoir, sono gli unici sopravvissuti al violento attacco del pirata Capitan Moonscar alla loro terra. Dopo essere fuggiti, Lena e Simone hanno pregato il loro Dio di maledire Moonscar. Si trasformarono in gatti mannari, uccisero i pirati e si condannarono nell'esaudire il loro desiderio. Per rimanere immortali, dovevano prosciugare la vita degli umani, in tal modo, avrebbero intrappolato le anime e le avrebbero tenute prigioniere sull'isola. Gli zombie incontrati dalla banda erano quindi vittime delle due creature, che cercavano di avvertire i nuovi arrivati affinché non facessero la loro stessa fine.



L'utente u/KLJonnes su Reddit ha scritto nel suo post: “Dovresti credere che i veri mostri siano gli zombi allo stesso modo in cui questi uomini senza volto che perseguitano Eloise sono i cattivi della storia. Questo fino a quando non viene rivelato che queste persone non stavano cercando di far loro del male, ma di avvertirli di chi fossero i veri cattivi. Erano infatti le vittime dei veri assassini, che era la persona insospettata che li ha condotti in quel posto. Sia gli zombie che gli uomini senza volto non stavano cercando di avvicinarsi a loro (Eloise e la Scooby Gang) per ucciderli, ma per chiedere aiuto mentre erano bloccati come fantasmi fino a quando i loro assassini non sono stati scoperti."



L'utente KLJonnes ha aggiunto: “Inoltre il personaggio principale in entrambi i film, Eloise e Velma sono sospettati da qualcuno, il vecchio e il giardiniere della villa, ma non solo si rivelano innocenti ma poliziotti in entrambi i film.”



Cosa ne pensate di queste somiglianze? Si può davvero gridare al plagio? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto vi lasciamo con la nostra recensione di Last Night in Soho.