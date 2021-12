Last Night in Soho, Edgar Wright svela l'incredibile numero di film visti nel 2021

Il regista di Last Night in Soho ha svelato ai fan su Twitter il numero impressionante di film che è riuscito a guardare nel 2021, quaranta di questi al cinema. A quanto pare Wright ha deciso di guardare un film al giorno, qualcosa che probabilmente era già impossibile, dal momento che è stato impegnato anche nella promozione del suo stesso film.

Ad ogni modo, Wright ha trovato il tempo per sorprenderci pubblicando sul suo profilo Twitter, come potete vedere in calce alla notizia, i titoli di 330 film visti quest’anno. Sfortunatamente non riuscirà a guardare altri 35 film nelle prossime 24 ore prima della fine del 2021, ma probabilmente proverà a migliorare questo record.



L'elenco è piuttosto vario e comprende The Beatles: Get Back, Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli, Matrix Resurrections ma anche classici come The Blues Brothers e persino Scott Pilgrim vs. the World realizzato da lui stesso. Da notare che, nonostante la pandemia di coronovirus che sta imperversando nel mondo, il regista è riuscito comunque a vedere 40 film al cinema, il che probabilmente segna un altro record personale. La maggior parte delle persone non vede più di 100 film in un anno, meno della metà forse al cinema, per cui il risultato di Wright è davvero incredibile considerato gli impegni, la promozione di Last Night in Soho e la lavorazione di Baby Driver 2.



Vi lasciamo con la nostra recensione di Last Night in Soho, in attesa di scoprire se la lista di Wright per l'anno prossimo sarà ancora così lunga e vasta!