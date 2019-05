Last Night in Soho: Edgar Wright rivela il logo del film e annuncia l'inizio delle riprese

Sono iniziate ufficialmente le riprese di Last Night in Soho, nuovo atteso thriller psicologico diretto da Edgar Wright che vedrà come protagonista Anya Taylor-Joy. A rivelarlo è stato lo stesso regista tramite Instagram.

Come potete vedere in calce alla notizia, Wright e Rachel Prior della Big Talk Production hanno anche pubblicato un primo sguardo al logo ufficiale del film, e a giudicare dalle immagini ci aspetta un'atmosfera molto "al neon".

Il film, come confermato dallo stesso Wright in più occasioni, sarà un thriller-horror psicologico dalle atmosfere simili a quelle di Repulsione di Roman Polanski e A Venezia... un dicembre rosso shocking di Nicolas Roeg.

Last Night in Soho sarà ambientato nel celebre quartiere di Londra e vedrà nel cast anche Matt Smith e Thomasin Harcourt McKenzie. Wright non ha ancora voluto rivelare dettagli sulla trama effettiva del film, la cui sceneggiatura è stata scritta dal regista insieme a Krysty Wilson-Cairns.

Reso celebre dall'amatissima Trilogia del Cornetto e il leggendario Scott Pilgrim vs. The World, Wright nel 2017 ha diretto Baby Driver - Il genio della fuga, film d'azione con protagonista Ansel Elgort che giocava molto sulla studiata colonna sonora. In attesa di scoprire cosa ci riserverà il suo nuovo film, vi consigliamo di leggere la nostra Ode alla Trilogia del Cornetto.