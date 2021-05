Last Night in Soho, un assaggio del primo trailer del nuovo horror di Edgar Wright

Annunciando l'arrivo del primo trailer ufficiale per la giornata di martedì 25 maggio 2021, la Focus Features ha pubblicato un primo, chic e intrigante assaggio dell'attesissimo Last Night in Soho di Edgar Wright, thriller-horror di stampo psicologico con protagoniste le lanciatissime Anya Taylor-Joy e Thomasin McKenzie.

Si legge inoltre nella nuova sinossi e trama di Last Night in Soho:



"Il thriller psicologico di Edgar Wright racconta di una giovane ragazza, appassionata di moda e fashion design, che riesce misteriosamente a raggiungere gli anni '60 e incontrare il suo idolo, una sfolgorante aspirante cantante. Ma la Londra degli anni '60 non è quella che sembra e il tempo pare andare in pezzi con terribile conseguenze".

In merito al progetto, Edgar Wright ha precedentemente rivelato:



"Sarà molto diverso dagli altri miei film. Ma ho sempre amato quei titoli che si trasformano lentamente in altro, e in questo elemento si può rintracciare anche nei miei precedenti lavori. Last Night in Soho è ambientato in un regno cinematografico più psicologico e diventa man mano che procede sempre più intenso e angosciante. E amo molto gravitare verso la realizzazione di film di generi che non ho ancora sperimentato, in questo caso una tipologia di horror anni '60-'70 che ha anche qualche elemento di natura operistica. Sto usando quel tipo di grammatica visiva".



Last Night in Soho è atteso al cinema il prossimo 22 ottobre 2021.