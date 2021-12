Last Night in Soho: ecco l'arrivo in digitale 4K, Blu-ray, e DVD!

Last Night in Soho, film firmato da Edgar Wright uscito in sala questo autunno, è pronto ad arrivare in digitale e copia fisica. Da quel che sappiamo, infatti, negli USA sarà disponibile in digitale dal 4 Gennaio 2022 e in 4K, Blu-ray, e DVD dal 14 Gennaio. Ecco tutto ciò che troverete nei contenuti speciali!

Tra i vari bonus troverete infatti le scene eliminate, un video ufficiale di Downtown cantata da Anya Taylor-Joy e diverse featurette sui personaggi e sul making of. Inoltre la pellicola avrà ben due commenti: il primo sarà di Wright insieme al montatore Paul Machliss e al compositore Steve Price, mentre il secondo includerà ancora una volta il regista e la co-sceneggiatrice Kristy Wilson-Cairns. Il film oscuro e inquietante di Edgar Wright è stato in grado di fondere la componente thriller al ricordo romantico di un passato anni '60 molto radicato in tanti giovani e in coloro che hanno vissuto quegli anni. Proprio questo è comunicato benissimo dalla copertina dei supporti fisici, che troverete in fondo all'articolo.

Mentre vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato di Ultima Notte a Soho, ecco una lista di tutti i contenuti che saranno inclusi nelle versioni DVD e Blu-Ray:

MAKING OF FEATURETTES

MEET ELOISE – Uno sguardo ravvicinato al personaggio di Eloise e alle sfide che Thomasin McKenzie ha dovuto affrontare per darle vita.

DREAMING OF SANDIE – Scopriamo i personaggi di Sandie e Jack i motivi per cui Anya Taylor-Joy e Matt Smith erano gli attori perfetti per portare sullo schermo l'essenza di quel periodo storico.

SMOKE AND MIRRORS – Il cast e la crew spiegano come le luci, il make up, gli effetti speciali e le riprese hanno collaborato per creare una collisione tra il presente e gli anni '60.

ON THE STREETS OF SOHO – Il cast e la crew raccontano l'importanza di girare in una location come Soho e le complessità del trasformare le strade della città per farle tornare indietro nel tempo.

TIME TRAVELLING – Uno sguardo al lavoro in collaborazione tra il reparto musicale, del costume design e del production design del film per riportare il pubblico a Soho negli anni '60.

DELETED SCENES

ANIMATICS

FIRST DREAM

SHADOW MEN

MURDER

FINAL CONFRONTATION

EXTRAS

HAIR & MAKEUP TESTS

LIGHTING & VFX TESTS

WIDE ANGLE WITNESS CAM

ACTON TOWN HALL STEADICAM REHEARSAL

“DOWNTOWN” MUSIC VIDEO

TRAILERS

FEATURE COMMENTARY WITH DIRECTOR/CO-WRITER EDGAR WRIGHT, EDITOR PAUL MACHLISS AND COMPOSER STEVE PRICE

FEATURE COMMENTARY WITH DIRECTOR/CO-WRITER EDGAR WRIGHT AND CO-WRITER KRISTY WILSON-CAIRNS