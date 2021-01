Last Night in Soho, Anya Taylor-Joy nella nuova foto ufficiale dell'horror di Edgar Wright

A pochi mesi dalla sua uscita nelle sale, posticipata ad aprile 2021 a causa della pandemia, l'atteso Last Night in Soho di Edgar Wright non ha ancora avuto un trailer ufficiale, ma possiamo consolarci con una nuova immagine che offro un nuovo sguardo alla protagonista Anya Taylor-Joy.

La foto, che potete trovare in calce all'articolo, è stata pubblicata da Total Film insieme alle nuove dichiarazioni del regista della Trilogia del Cornetto. "L'idea di questo film è il risultato di 25 anni di vita e lavoro a Soho" ha spiegato Wright sul suo thriller-horror. "Ho passato così tanto tempo a guardare l'architettura, pensando: 'Cosa hanno visto questi muri?' E camminando per le strade a tarda notte. Soho è diventata molto più signorile, ma sotto la sua superficie ha ancora una certa oscurità. È uno di quei posti in cui devi solo stare fermo per 60 secondi perché accada qualcosa di strano o magico o oscuro."

Per quanto riguarda la trama, il film sarà ambientato in due linee temporali: nel 2019, una giovane donna di campagna di nome Eloise (Thomasin McKenzie) approda a Londra per inseguire la sua passione per la moda, ma fatica a trovare fortuna. Nel frattempo, nel 1965, la cantante Sandy (Taylor-Joy) scopre che le fascinose strade della città possono inghiottirti completamente...

La star de La regina degli scacchi, lo ricordiamo, prossimamente vestirà anche i panni di Furiosa nel prequel di Mad Max: Fury Road diretto da George Miller.