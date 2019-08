Last Night in Soho: Anya-Taylor Joy annuncia la fine delle riprese del film di Edgar Wrigh

Pochi giorni dopo aver visto le prime suggestive foto emerse dal set di Last Night in Soho, la protagonista Anya-Taylor Joy ha annunciato ufficialmente la fine delle riprese del nuovo atteso thriller firmato da Edgar Wright.

Pronta già a girare un nuovo film, l'attrice ha dato la notizia tramite Instagram postando una sua foto con trucco e costume di scena: come potete vedere in calce alla notizia, infatti, la Joy sfoggia un look anni '60 che abbiamo già visto nelle immagini "rubate" dal set.

Se al momento si sa poco o nulla su una trama del nuovo film di Wright, che ha detta sua è entusiasta di aver realizzato un thriller psicologico ambientato nella città dove ha vissuto negli ultimi anni, le ultime indiscrezioni hanno svelato la presenza di due periodi d'ambientazione differenti: parte del film avverrà negli anni '60, mentre il resto sarà ambientato nel presente.

Ambientato nel celebre quartiere di Londra che dà il nome al film, Last Night in Soho vedrà nel cast anche Matt Smith e Thomasin Harcourt McKenzie. La sceneggiatura è stata curata dallo stesso regista insieme a Krysty Wilson Cairns.

Il film debutterà nelle sale il 25 settembre 2020. Qui potete trovare il logo ufficiale di Last Night in Soho.