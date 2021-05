Last Letter from Your Lover, Shailene Woodley nel film Netflix della regista di Euphoria

Sarà in streaming su Netflix dal prossimo 23 luglio The Last Letter from Your Lover, che avrà nel cast Shailene Woodley, al suo primo ruolo da protagonista dopo Endings, Beginnings del 2019, insieme a Callum Turner, Felicity Jones, Joe Alwyn e Nabhaan Rizwan. Il film, basato sull'omonimo romanzo rosa di Jojo Moyes, è diretto da Augustine Frizzell.

All'interno della notizia è visibile anche il trailer di The Last Letter from Your Lover. Secondo la sinossi ufficiale il film "segue Ellie Haworth (Felicity Jones), un'ambiziosa giornalista che scopre un tesoro di lettere d'amore segrete del 1965 e diventa determinata a risolvere il mistero al centro della vicenda. Quando scopre la storia dietro Jennifer Stirling (Shailene Woodley), la moglie di un ricco industriale, e Anthony O'Hare (Callum Turner), il giornalista finanziario assegnato a coprirlo, per la stessa Ellie inizia una storia d'amore grazie al serio e affettuoso archivista (Nabhaan Rizwan) che la aiuta a rintracciare altre lettere."

Prima di The Last Letter from Your Lover, Augustine Frizzell ha diretto nel 2018 Never Goin’ Back, presentato anche al Sundance Festival; per altri approfondimenti sulla sua carriera da regista rimandiamo anche alla nostra recensione di Euphoria, serie di cui ha diretto e prodotto il pilota.

"Prima ancora di leggere la sceneggiatura, ero incline a dire di sì" ha raccontato recentemente Shailene Woodley a Entertainment Weekly. "Volevo davvero lavorare con Augustine e l'ho amata come essere umano. Poi ho letto la sceneggiatura ed è scritta in modo davvero meraviglioso."

La co-protagonista Felicity Jones, dal canto suo, ha rivelato qualche mese fa il suo desiderio di tornare in Spider-Man nel ruolo di Gatta Nera.