Last Days of American Crime: assurdo record negativo Rotten Tomatoes per il film Netflix

Che The Last Days of American Crime sia stato un film particolarmente disprezzato dalla critica era cosa nota, ma nessuno avrebbe previsto il disastroso risultato che avrebbe poi ottenuto sul noto aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, probabilmente il peggior record di sempre. La pellicola è approdata su Netflix lo scorso weekend.

Il film diretto da Olivier Megaton ha ottenuto un punteggio secco dello 0% sul portale che raccoglie le recensioni sia della critica specializzata sia del pubblico. Questo vuol dire che non un singolo commento positivo è stato fatto sulla pellicola e nemmeno un critico ha scritto una recensione positiva sul film. The Last Days of American Crime non è certamente l'unico ad aver segnato tale record negativo ed è anche in buona compagnia, al suo fianco troviamo Gotti, la pellicola di mafia del 2018 con John Travolta protagonista, nonché la parodia western con Adam Sandler, The Ridiculous 6, sempre Netflix, entrambi fermi al misero 0% di valutazione complessiva.

Alcuni dei commenti che è possibile rintracciare nel portale, parlano di The Last Days of American Crime come di una "fantasia immediatamente dimenticabile di ragazzi-forti" o ancora "nemmeno di buon cinema distruggi-cervello", o peggio: "il vero crimine è che questo film innanzitutto esiste".

Se leggete la nostra recensione di The Last Days of American Crime, scoprirete che non ci siamo andati giù in maniera così pesante, in quanto il film "risulta un adattamento più smorzato del previsto, che poggia su una freddezza pre-calcolata che si riflette perfettamente nella monolitica interpretazione del protagonista Édgar Ramírez. Una scelta probabilmente ponderata in partenza che però castra il coinvolgimento da parte del pubblico e il relativo lato tensivo, con le psicologie dei personaggi ricalcate su cliché abusati e parzialmente caricaturali".