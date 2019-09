Last Christmas, il trailer italiano della commedia natalizia con Emilia Clarke

Dopo il finale dell'acclamata serie televisiva Game of Thrones, l'attrice Emilia Clarke torna al cinema con un inverno del tutto diverso rispetto a quello di Westeros grazie a Last Christmas, commedia romantica di Paul Feig ispirata alla celebre hit di George Michael.

Poco fa la Universal ha pubblicato il trailer italiano del film, che avrà come co-protagonista anche l'Henry Golding di Crazy & Rich.

Sceneggiato da Emma Thompson, che sarà anche parte integrante del cast, il film segue le vicende di Kate (Emilia Clarke), una ragazza che lavora come elfo in un negozio per il periodo natalizio. Kate si trova a vagare per le strade di Londra dando il via ad una lunga serie di pessime decisioni quando incontra Tom (Henry Golding), un ragazzo che sembra davvero troppo perfetto ma che riesce ad entrare nella vita di Kate e soprattutto a vedere oltre le barriere che la ragazza ha messo tra lei e il resto del mondo.

Last Christmas, ispirato alla celebre ballata degli Wham!, vanterà anche dei brani inediti di George Michael, scomparso proprio il giorno di Natale del 2016. Il cast del film include anche Michelle Yeoh.

Il film arriverà nelle sale italiane a partire dal prossimo 14 novembre, distribuito dalla Universal Pictures. Per altre informazioni vi rimandiamo al nuovo poster di Last Christmas e alla prima foto ufficiale con Emilia Clarke.