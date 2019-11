Last Christmas: George Michael ha contribuito alla sceneggiatura prima della scomparsa

George Michael è scomparso nel dicembre 2016 ma prima della sua morte ha collaborato al film Last Christmas. E non solo con le sue musiche e quelle degli Wham! come tutti erano a conoscenza in precedenza ma anche per quanto riguarda la sceneggiatura del film, con protagonisti Emilia Clarke e Henry Golding, per la regia di Paul Feig.

Last Christmas è un progetto sul quale Emma Thompson ha lavorato per gran parte dell'ultimo decennio e George Michael vi è entrato qualche anno fa. Paul Feig ha confessato che in effetti Thompson ha mostrato alla popstar una bozza della storia, il quale ha suggerito l'inserimento nel film di alcuni aspetti che riguardano i senzatetto.

"Emma si era incontrata con lui prima che morisse e aveva letto il trattamento che aveva scritto per il film. Ne era molto consapevole e gli piaceva davvero quello che stava facendo, avendo sollevato anche i problema dei senzatetto e che poteva essere inserito perché era una causa importante" ha spiegato Feig.



In Last Christmas il personaggio di Henry Golding si offre volontario in un rifugio per senzatetto, il che porta Kate (Emilia Clarke) a fare lo stesso. Il rifugio per i senzatetto e coloro che vi abitano diventa una parte importante della trama.

George Michael ha quindi contribuito ad un importante inserimento all'interno della sceneggiatura, mentre aveva dato la sua disponibilità anche alla supervisione della musica ma è scomparso prima che la produzione iniziasse.

La colonna sonora include comunque molte canzoni di Michael, che faranno felici i fan. Il film uscirà nelle sale italiane il 19 dicembre mentre sinora la distribuzione negli Stati Uniti ha portato pochi risultati. Nel frattempo è stato pubblicato il trailer italiano di Last Christmas e anche un poster coi protagonisti del film di Paul Feig.