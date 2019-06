Last Christmas: Emilia Clarke nel primo poster della commedia di Paul Feig

In rete è apparso il primo poster di Last Christmas, commedia evidentemente a sfondo natalizio che vede protagonista Emilia Clarke, reduce dalla conclusione dei suoi impegni in Game of Thrones su HBO.

Dopo una prima immagine ufficiale diffusa parecchi mesi fa, è Erik Anderson da Twitter a mostrare il poster della pellicola.

In questa commedia natalizia diretta da Paul Feig e scritta da Emma Thompson seguiamo la storia di Kate, una ragazza che prende una serie di decisioni sbagliate accompagnate dal tintinnio delle campane delle sue scarpe, un'altra conseguenza irritante del suo lavoro da elfo in un negozio che vende articoli natalizi tutto l'anno. Tom sembra troppo bello per essere vero quando entra nella sua vita e inizia a vedere attraverso le tante barriere innalzate da Kate. Mentre Londra si trasforma nel periodo più bello dell'anno, l'idea è che tra questi due potrebbe succedere tutto tranne che qualcosa di buono. Ma a volte bisogna solo lasciar cadere la neve e ascoltare il proprio cuore... avendo fede.

Nel cast, oltre alla Clarke, troviamo anche nel ruolo di Tom, Henry Golding, reduce dal successo di Crazy and Rich, così come la stessa Thompson e Michelle Yeoh. Nella pellicola, oltre al celebre brano che le dà il titolo - Last Christmas - saranno presenti anche altri brani inediti di George Michael, alle cui musiche il film è ispirato.

Distribuito dalla Universal, Last Christmas approderà nelle sale statunitensi in tempo per le festività, il 15 novembre 2019, mentre non è ancora stata rivelata una possibile data italiana. Non ci resta quindi che attendere la comparsa di un primo trailer ufficiale.