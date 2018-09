Last Christmas: Emilia Clarke e Henry Golding star della comedy di Paul Feig

Prosegue la lavorazione di Last Christmas, pellicola diretta da Paul Feig, con il casting che ora fa sul serio e include due star come Emilia Clarke e Henry Golding nei ruoli principali. Lo scrive The Hollywood Reporter. Romanticismo, amore, Natale e Londra; tutti gli ingredienti per una favola per far sognare gli spettatori.

Nonostante la trama venga tenuta nascosta infatti Last Christmas viene descritta come una commedia romantica ambientata a Londra. La sceneggiatura è stata co-firmata da Emma Thompson, che in veste di sceneggiatrice ha vinto un Oscar per Ragione e sentimento nel 1995.

Thompson ha scritto la sceneggiatura insieme a Bryony Kimmings, noto drammaturgo teatrale. Emma Thompson comparirà in Johnny English colpisce ancora di David Kerr al fianco di Rowan Atkinson, mentre Paul Feig è nei cinema americani con il suo ultimo film, A Simple Favor, nel quale recitano Anna Kendrick e Blake Lively.

Emilia Clarke, nota in tutto il mondo per il ruolo di Daenerys Targaryen in Il trono di spade, ha partecipato allo spin-off di Star Wars, Solo: A Star Wars Story, al fianco di Woody Harrelson e Alden Ehrenreich.

Henry Golding è recentemente apparso in Crazy Rich Asians ed è nel cast di A Simple Favor di Paul Feig, nel ruolo di Sean Nelson.