Last Christmas: Emilia Clarke e Henry Golding nel nuovo poster del film di Paul Feig

Universal Pictures ha diffuso un nuovo poster di Last Christmas, romantic comedy diretta da Paul Feig, con protagonisti Emilia Clarke e Henry Golding. Il film arriverà nelle americane dal prossimo 15 novembre mentre sarà in programmazione nelle sale italiane dal giorno prima. La produzione è del premio BAFTA, David Livingstone.

Last Christmas racconta la storia di Kate, una ragazza che lavora come elfo in un negozio di Londra. La sua storia incrocerà quella di Tom, un ragazzo che l'aiuterà a prendere finalmente la strada giusta.

La location è una Londra natalizia molto suggestiva che farà da cornice alla storia d'amore fra Kate e Tom.

Il cast del film è completato da Emma Thompson, Michelle Yeoh e Rebecca Root.



Per Emilia Clarke si tratta di un ritorno sul grande schermo dopo aver lavorato in Solo: A Star Wars Story, al fianco di Alden Ehrenreich e Woody Harrelson.

La star de Il trono di spade ha già recitato in una commedia romantica nel 2016, nel film Io prima di te, al fianco di Sam Claflin.

Henry Golding ha già recitato in un film diretto da Paul Feig nel 2018 in Un piccolo favore, al fianco di Anna Kendrick e Blake Lively.

Clarke ha rivelato qualche mese fa di essere sopravvissuta a due aneurismi negli anni in cui ha recitato nello show HBO. Henry Golding sarà protagonista di Snake Eyes, spin-off di G.I. Joe.