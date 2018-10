Last Christmas con Emilia Clarke arriverà in sala nel novembre 2019

Diretto dal regista Paul Feig, il cui nome è stato più volte citato negli ultimi anni per il tentativo non poi tanto riuscito del reboot di Ghostbusters, la nuova pellicola con protagonista Emilia Clarke ed Henry Golding uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi nell’inverno del 2019. Maggiori dettagli sulla trama dopo il salto della notizia.

L’Universal Pictures ha annunciato poche ore fa che l’ultimo progetto del filmmaker de Le amiche della sposa sarà distribuito a partire dal 15 novembre del prossimo anno, trovandosi a fronteggiare quindi con la pellicola della Warner Bros. Margie Clause e anticipando di una settimana l’atteso ritorno in sala di Frozen con il secondo capitolo di animazione della Walt Disney.

La commedia romantica sceneggiata dal premio Oscar Emma Thompson, che per l’occasione interpreterà anche un personaggio non ancora descritto, si addentra nella storia di Kate (Emilia Clarke), una giovane donna residente a Londra che lavora come elfo durante le festività natalizie. La vita della protagonista è segnata da una serie di cattive decisioni, ma l’ingresso di Tom cambierà in positivo gli equilibri di Kate, al punto che la ragazza si chiederà se questo sconosciuto sia realmente vero. Mentre Londra si trasforma nel periodo più bello dell’anno, niente dovrebbe andare bene per loro due. Qualche volta, tuttavia, bisogna semplicemente lasciar cadere la neve dove vuole, ascoltare il proprio cuore ed avere fede.

Dopo l’adattamento del libro di Jojo Moyes, Io prima di te, Last Christamas sarà il nuovo lungometraggio a tinte romantiche che coinvolgerà la carriera artistica di Emilia Clarke. L’anno prossimo, inoltre, per l’attrice britannica sarà anche l’ultima apparizione nelle vesti di Daenerys Targaryen, personaggio chiave dello show televisivo di Game of Thrones che vedrà la fine della sua narrazione con l’arrivo dell’ottava stagione.