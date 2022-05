Last Breath: Woody Harrelson, Simu Liu e Djimon Hounsou nel film di Alex Parkinson

Curiosi di scoprire qualcosa in più sul nuovo progetto di Woody Harrelson, Simu Liu e Djimon Hounsou? Venite a scoprire con noi Last Breath, il film diretto da Alex Parkinson.

Cos'hanno in comune Woody Harrelson, Simu Liu e Djimon Hounsou oltre al fatto di essere tutte star Marvel (li potete trovare rispettivamente nel cinecomic Sony Venom: La Furia di Carnage, Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli di Destin Daniel Cretton e I Guardiani della Galassia di James Gunn)? Ma il fatto che saranno tutti protagonisti di Last Breath, naturalmente.

I tre prenderanno infatti parte all'adattamento cinematografico del documentario del 2019 dallo stesso nome diretto da Alex Parkinson e Richard de Costa nel quale un tuffatore professionista rimane bloccato sul fondo del Mare del Nord con soli cinque minuti d'ossigeno a disposizione e nessuna possibilità di essere salvato prima di una mezz'ora abbondante.

"È a più di 100 metri di profondità, ha solo 5 minuti d'aria rimasta nelle bombole. È tutto sulle spalle delle persone con cui lavora, che cercheranno di collaborare per superare gli ostacoli e completare il salvataggio, andando contro delle probabilità di successo praticamente inesistenti" ha affermato il regista ai microfoni di Deadline "Comprende molte idee: la forza dello spirito umano, la capacità di non arrendersi. Questo povero ragazzo rimane bloccato sul fondo del mare cercando di resistere il più possibile. E diventa questa incredibile corsa contro il tempo, che verrà mostrata in tempo reale nel film. È una di quelle situazioni in cui la gente non sa ancora come abbia fatto a sopravvivere".

Secondo quanto riportato dal sito, infatti, Parkinson dirigerà anche la trasposizione fittizia portando sullo schermo una sceneggiatura scritta da Mitchell LaFortune.

Last Breath sarà presentato nei prossimi giorni al Cannes Film Market con la speranza di ottenere un buon accordo per la sua distribuzione.