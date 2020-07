Last Action Hero, 6 curiosità sul cult di John McTiernan con Arnold Schwarzenegger

Di ritorno questa sera nelle tv italiane, Last Action Hero - L'ultimo grande eroe di John McTiernan si rivelò un flop al botteghino nonostante la carriera di Arnold Schwarzenegger si trovasse al suo apice dopo Terminator 2. Tuttavia negli anni si è affermato come un vero e proprio cult, e ora rientra di diritto tra i film più amati della carriera della star.

Il film segue le vicende del piccolo Danny, un ragazzino che grazie ad un biglietto magico viene proiettato nel mondo di celluloide dove vive il sergente Jack Slater, stella indiscussa dei film d'azione e suo eroe. In quel mondo, dove tutto è permesso, la storia prende una brutta piega quando alcuni criminali trovano un lasciapassare per introdursi nella vita reale.

In occasione del suo ritorno in TV (Paramount Network ore 21.10), abbiamo raccolto per voi tutti i retroscena da non perdere sul dietro le quinte di Last Action Hero:

Il rating PG-13 fu fortemente voluto da Schwarzenegger, in modo che il film potesse raggiungere un pubblico il più ampio possibile. Qui alla sua prima esperienza da produttore esecutivo, la star ebbe anche l'ultima parola sulla sceneggiatura, il regista, il cast, i finanziamenti, il budget e la distribuzione.

Le riprese del film si conclusero appena una settimana prima della sua uscita nelle sale.

Schwarzenegger definì la sceneggiatura Shane Black e David Arnott come "la migliore che avesse mai letto". Apprezzò in particolare gli elementi di commedia, dramma e azione.

Dopo aver scoperto che Alan Rickman rifiutò il ruolo di Benedict per via del salario, Charles Dance si presentò sul set con una t-shirt con scritto "Sono più economico di Alan Rickman" .

"Big Gun", il brano degli AC/DC, fu scritto appositamente per il film dopo che Schwarzenegger incontrò i membri della band e gli chiese di realizzare una canzone per Last Action Hero.

, fu scritto appositamente per il film dopo che Schwarzenegger incontrò i membri della band e gli chiese di realizzare una canzone per Last Action Hero. Tra la miriade di citazioni al cinema action presenti nella pellicola, una scena in particolare è dedicata alla filmografia del regista: quando Jack e Danny si trovano nella videoteca, vengono mostrate le custodie di Trappola di cristallo (Die Hard), Caccia a Ottobre Rosso e Mato Grosso, tutti diretti da John McTiernan.

L'anno scorso, lo ricordiamo, Schwarzenegger ha aperto alla possibilità di realizzare dei sequel di Last Action Hero e True Lies. Per altre curiosità sul film, vi rimandiamo alla volta in cui la star incolpò Bill Clinton per il flop di Last Action Hero.