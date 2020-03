Lashana Lynch in missione segreta nel nuovo promo di 007: No Time To Die

Un nuovissimo promo per l'ultima avventura di James Bond, intitolata 007: No Time To Die, anticipa l'arrivo dell'agente doppio-zero Nomi, interpretata dall'attrice Lashana Lynch.

Nel video, realizzato in partnership con la Nokia, il personaggio della Lynch usa il celebre telefonino per facilitarsi la riuscita della sua cruciale missione segreta: vediamo il personaggio saltare dai tetti, scivolare giù per il lato di un edificio e dare la caccia ai cattivi di turno. La pubblicità si interrompe poco prima che il personaggio di Lashana Lynch stia per intercettarli, cosa che anticipa che la sua storia continuerà in una prossima pubblicità-sequel, quindi aspettatevi altri video di No Time To Die nel prossimo futuro.

Come noto, nel film diretto da Cary Fukunaga, l'agente 00 di Lashana Lynch ha sostituito James Bond sul campo, dopo che il protagonista interpretato da Daniel Craig si è ritirato a vita privata, e questa dinamica probabilmente provocherà una certa tensione tra i due agenti britannici.

Il film avrebbe dovuto essere proiettato nelle sale il prossimo mese, ma è stato ritardato a causa della pandemia di Coronavirus. Con una sceneggiatura scritta da Neal Purvis, Robert Wade e Phoebe Waller-Bridge, No Time to Die include anche Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Lea Seydoux, Jeffrey Wright, Rami Malek, Christoph Waltz e Ana de Armas. La nuova data di uscita è fissata per il 25 novembre prossimo.

Per altri approfondimenti leggete un'intervista di Hans Zimmer sulla colonna sonora di Billie Eilish e date un'occhiata ad un nuovo spot di No Time To Die.