Lashana Lynch sarà la nuova 007? Lei smentisce: 'Ho firmato per un solo film'

Sin dall'uscita di No Time to Die le voci sul nuovo James Bond si sono rincorse con fare spasmodico, parlando talvolta di un semplice re-casting e altre volte addirittura di un netto cambio di rotta, con la possibilità di vedere una donna come nuovo 007: Lashana Lynch, in tal senso, è stata subito indicata come una delle principali indiziate.

A qualche giorno di distanza dalle voci su un presunto no di Christopher Nolan al nuovo film di 007 è stata dunque proprio l'attrice già vista in No Time to Die a prendere la parola, smentendo categoricamente di aver ricevuto offerte per far suo il ruolo ricoperto da Daniel Craig fino al film del 2021.

"Pensate davvero che la gente voglia questo? Pensate davvero che la gente sia pronta? Io ho firmato per un solo film. Ho fatto un solo film, quindi non so letteralmente nulla del prossimo. Non abbiamo avuto nessuna conversazione al riguardo, quindi sì... È tutto nelle loro mani, è nelle mani della produzione" sono state le parole di Lynch. E voi, cosa ne dite? Pensate che i tempi siano maturi per uno 007 donna o preferireste un approccio più classico al tema? Avete già dei nomi validi in mente? Fatecelo sapere nei commenti!