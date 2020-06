Lasciati andare, Toni Servillo tra dramma e commedia: un grande attore italiano

Questa sera su Rai Movie alle 21:10 verrà trasmesso Lasciati andare, commedia italiana agrodolce con protagonista assoluto il sempre ottimo Toni Servillo, davvero uno dei più grandi attori del nostro paese e del nostro tempo, qui affiancato da un nutrito cast tra cui spiccano Luca Marinelli, Veronica Echegui e Carla Signoris.

Pur essendosi fatto le ossa tra il teatro e la rappresentazione di figure grottesche e tragiche come quelle interpretate nel corso della sua lunghissima collaborazione con il regista Paolo Sorrentino - pensiamo al Tony Pisapia di L'uomo in più o ancora al Titta Di Girolamo di Le conseguenze dell'amore - Toni Servillo non ha mai disdegnato la propria partecipazione anche a commedie più tradizionali e debitrici del filone della commedia all'italiana anche se la sua prima partecipazione al filone della commedia tout court fu rappresentato proprio da Lasciati andare terza regia di Francesco Amato.

Fino a quel momento la carriera di Servillo si era contraddistinta per ruoli più drammatici o al limite in equilibrio delicatissimo tra il drammatico e il grottesco, come nei film di Roberto Andò, in Viva la libertà ad esempio interpretava il doppio personaggio di Enrico Oliveri/Giovanni Ernani e affrontava la discussa credibilità del centrosinistra italiano con un tono decisamente più leggere e ironico. Lo stesso La grande bellezza è definito da Sorrentino come il suo primo vero tentativo di realizzare una commedia all'italiana, con tutti i risvolti e il lato grottesco del suo cinema.

Con 5 è il numero perfetto, uscito un anno fa, Servillo ha abbracciato il genere cinecomic con qualche polemica, prossimamente lo vedremo invece arruolato da Mario Martone per il film Qui rido io.

Prodotto da Cattleya con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution, non perdetevi questa sera Lasciati andare.