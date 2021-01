Lasciami andare, il film con Stefano Accorsi presentato a Venezia da oggi in streaming!

Presentato Fuori Concorso all'edizione 77 della Mostra di Venezia, Lasciami andare è il nuovo film di Stefano Mordini, tratto dal romanzo You came back di Christopher Coake e da un soggetto del regista, che ha firmato lo script insieme a Francesca Marciano e Luca Infascelli. Da oggi il film è disponibile per l'acquisto in streaming.

Lasciami andare lo trovate su Amazon Prime Video, Apple TV, Chili, TimVision, Google Play, YouTube, Rakuten TV, PlayStation Store e Microsoft Film & Tv. Dal 28 gennaio sarò disponibile anche a noleggio su Sky Primafila e Infinity.



Prodotto da Warner Bros. Entertainment Italia e Picomedia, ecco la sinossi di Lasciami andare:"Marco (Stefano Accorsi) e Anita (Serena Rossi) scoprono di aspettare un figlio. Finalmente un raggio di luce nella vita di Marco, messa duramente alla prova dal dolore per la scomparsa di Leo, il suo primogenito avuto con la prima moglie Clara (Maya Sansa). Improvvisamente però, nella vita di Marco e della sua ex moglie irrompe Perla (Valeria Golino), la nuova proprietaria della casa dove la coppia abitava fino al tragico incidente. La misteriosa donna sostiene di sentire costantemente una strana presenza e la voce di un bambino che tormenta sia lei che suo figlio. Marco si ritrova così combattuto tra i legami del passato e un futuro ancora da scrivere".

Il cast del film comprende anche Antonia Truppo, Lino Musella e la partecipazione di Elio De Capitani.



Su Everyeye trovate le migliori interpretazioni di Stefano Accorsi. Qualche mese fa Accorsi ha ricordato la vera coltellata presa sul set de L'ultimo bacio.