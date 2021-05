Lasciali parlare, il nuovo film di Meryl Streep e Steven Soderbergh arriva in Italia!

Lasciali parlare di Steven Soderbergh arriva in Italia grazie a Warner Bros., che ha annunciato in questi minuti una distribuzione esclusiva per il mercato digitale.

Il film con protagonista Meryl Streep, che negli Stati Uniti è stato distribuito su HBO Max, arriverà in Italia in esclusiva digitale da giovedì 27 maggio, e sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su tutte le principali piattaforme digitali.

La trama segue la scrittrice Alice Hughes, vincitrice del Premio Pulitzer, che viene invitata in Inghilterra per ritirare un altro prestigioso premio letterario. Ma siccome ha paura di volare, decide di fare il viaggio via mare a bordo di un magnifico transatlantico, e di invitare le sue due migliori amiche dei tempi del college, Roberta e Susan, oltre a farsi accompagnare dal suo amato nipote Tyler. La nuova agente di Alice, Karen, con l’obiettivo di carpire dettagli sul manoscritto attualmente in lavorazione della sua cliente, si intrufola sulla nave, approcciando Tyler per avere informazioni su come avvicinare al meglio la zia. Tyler però finisce per innamorarsi di Karen, così Alice e le sue amiche vengono lasciate a sé stesse.

Il film, scritto e diretto dal premio Oscar Steven Soderbergh, presenta un cast stellare tra cui spiccano la premio Emmy e candidata all’Oscar Candice Bergen, la premio Oscar, Emmy e Golden Globe Dianne Wiest, il candidato all'Oscar e al Golden Globe Lucas Hedges e la candidata al SAG Award Gemma Chan, che rivedremo prossimamente in Eterni dei Marvel Studios. Lasciali parlare è anche il 'modus operandi' dello stile di regia usato da Soderbergh, che si è limitato a fornire ai suoi attori delle ricche descrizioni dei personaggi e delle varie scene per poi lasciarli liberi di improvvisare.