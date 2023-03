Se mi Lasci ti Cancello: Jim Carrey ha 'odiato' le riprese del film

Eternal Sunshine of the Spotless Mind è riconosciuta come una delle pellicole più intense da un punto di vista emotivo, ma la sua realizzazione non è stata altrettanto piacevole, lo stesso produttore ci svela il motivo.

Il produttore Anthony Bergman, durante il podcast Hollywood Gold, ha rivelato che la produzione di Se mi Lasci ti Cancello ha cercato di "destabilizzare" Jim Carrey durante le riprese. Il regista Michel Gondry non gridava mai azione, rendendo il tutto un vero e proprio caos.



Ogni giorno si chiedeva "come possiamo destabilizzarlo in modo che non possa prepararsi alla scena?".

Bergman dice quanto Carrey odiasse tutto questo, ma loro lo sapevano benissimo. Una volta l'attore arrivò persino ad ammettere che quello fosse stato "il peggior set in cui sia mai capitato, non so che ca**o stia succedendo!". A fronte di queste dichiarazioni e della sua vita piuttosto frenetica sul set, è più facile comprendere la decisione di Jim Carrey di volersi ritirare.

Il produttore, continuando il suo intervento, racconta poi del suo colloquio con l'attore, al quale giustificò tutto quel caos ammettendo che "l'unica ragione per cui lo stiamo facendo, è perché vogliamo fare un buon film".



Lo stesso regista, Gondry, aveva già dichiarato in precedenza come all'attore ci fosse voluto circa un mese per abituarsi al contesto, riuscendo così a "fidarsi" della direzione presa per le riprese.



Se volete invece sapere qualcosa di più sul film in questione, ecco qui la recensione di Eternal Sunshine of the Spotless Mind.