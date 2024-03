Se mi Lasci ti Cancello, è boom in streaming grazie... Ad Ariana Grande!

Se mi Lasci ti Cancello non ha bisogno di presentazioni: il film con Jim Carrey e Kate Winslet è un vero e proprio cult, ma essendo uscito ormai 20 anni fa non ci si aspetta certo di trovarlo in cima alle classifiche relative allo streaming! Qualcosa, però, sembrerebbe aver dato al film di Michael Gondry una nuova e importante spinta.

In queste ore Se mi Lasci ti Cancello ha infatti registrato un raddoppio delle visualizzazioni su Vudu, la piattaforma streaming americana di proprietà di Fandango sul cui catalogo è presente, appunto, l'oggetto di una delle traduzioni in italiano di un titolo più criticate di sempre: ma a cosa è dovuta questa seconda giovinezza?

A giocare un ruolo importante in questo scenario è stata Ariana Grande: l'artista ha infatti annunciato lo scorso 17 gennaio il suo nuovo album, intitolato appunto Eternal Sunshine of the Spotless Mind... Vale a dire il titolo originale del film in cui i personaggi di Jim Carrey e Kate Winslet tentano di rimuoversi a vicenda dalle rispettive memorie!

Una pubblicità relativamente involontaria che ha portato un bel po' di persone a voler dedicare un po' di tempo a un rewatch che, comunque, non è certo una cattiva idea! E voi, pensate di seguire il loro esempio? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione di Se mi Lasci ti Cancello.