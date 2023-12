Lars Von Trier, il regista di culto sta lavorando ad un nuovo film?

Lars Von Trier sta lavorando ad un nuovo film? L'ultima volta che abbiamo avuto notizie dell'acclamato e controverso regista danese, Lars Von Trier stava cercando una nuova musa per dedicarsi ai suoi 'ultimi film decenti', ma forse qualcosa bolle finalmente in pentola.

Stando alle nuove indiscrezioni emerse online in queste ore grazie al noto portale World of Reel, infatti, Lars Von Trier avrebbe iniziato i preparativi per un nuovo film: non ci sono dettagli, a parte il fatto che la sceneggiatura sarebbe prossima al completamento e che, se tutto andrà come previsto, le riprese inizieranno nel corso del 2024.

Poche, pochissime informazioni per ora, se di informazioni si può parlare, ma certamente basterà ai fan dell'autore per festeggiare, o almeno per sperare: nell’autunno del 2022, infatti, Lars Von Trier annunciò di avere il morbo di Parkinson, una notizia che sconvolse gli appassionati del suo cinema e che mise in dubbio il resto della sua carriera per un autore ancora tutto sommato molto giovane (appena 67 anni). È uno dei più grandi registi degli ultimi 30 anni circa, sicuramente uno dei più influenti e più chiacchierati: staremo a vedere se riuscirà a realizzare almeno un altro film.

Ricordiamo che l'ultimo film della sua carriera ad oggi è La casa di Jack, uscito nel 2018, ma la sua ultima opera è la serie tv The Kingdom: Riget Exodus, atto conclusivo dell'inquietante trilogia iniziata nel 1994.