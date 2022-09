Lars von Trier dopo la diagnosi per il Parkinson: 'Ho bisogno di una pausa'

Poco meno di una mese fa, Lars von Trier ha annunciato di avere il Parkinson, dopo una diagnosi arrivata da una serie di accertamenti ed una sintomatologia palese. Poche ore fa il regista è tornato sulla questione, comunicando una pausa necessaria per affrontare la malattia.

Lars von Trier sarà uno dei protagonisti della 79ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia con il suo ultimo progetto The Kingdom ed una terza stagione che arriva ben 28 anni dopo il debutto della serie televisiva. A tenere banco durante le interviste e conferenze stampa è, però, la notizia del Parkinson che ha da poco colpito il regista di Nymphomaniac e la sua decisione di allontanarsi dalle scene per un po'.

Dopo aver visto David Lynch riprendere tra le mani e rivisitare con successo il suo Twin Peaks, anche Lars von Trier ha ripescato dai suoi lavori passati per un progetto abbastanza simile, dopo le puntate del 1994 e del 1997. Lo stesso regista ha affermato: "Se si fa un paragone con David Lynch, lui non ha certo avuto una fine per 'Twin Peaks' - ma io in realtà ho sempre avuto una fine per questo. L'unica cosa che è successa è che gli attori (Ernst-Hugo Järegård e Kirsten Rolffes) sono morti. Ma sentivo l'obbligo di dare una sorta di finale".

Sulla questione malattia, con estrema sincerità e serenità ha raccontato di come sul set non potesse più dare il 100% del suo potenziale e di come, per rispetto soprattutto agli attori, fosse meglio fare un passo indietro, almeno per un po': "Mi prenderò una piccola pausa per capire cosa fare. Ma spero sicuramente che le mie condizioni migliorino. Devo solo abituarmi a tremare e a non vergognarmi di fronte alle persone. E poi continuare, perché cos'altro dovrei fare?".

Nell'attesa di ritrovare Lars von Trier più in forma che mai, la terza stagione di The Kingdom è già disponibile sulla piattaforma streaming MUBI.