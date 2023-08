Lars Von Trier cerca una fidanzata/musa: 'Mi restano pochi film decenti'

Quando la notizia del morbo di Parkinson per Lars Von Trier arrivò si pensava che la chiusura di The Kingdom sarebbe stata l'esodo della sua carriera. Un recente video del regista però si comprende come, nonostante la malattia, egli abbia ancora molte idee in corpo. Ciò di cui avrebbe bisogno ora è una musa.

Candidarsi per il ruolo non è mai stato così semplice.

"Non so in cosa mi sono cacciato questa volta. Quindi, prima di annegare nella pubblicità compiaciuta, lasciatemi chiarire alcune cose: ho 67 anni. Ho il morbo di Parkinson, un disturbo ossessivo compulsivo e, al momento, un alcolismo controllato. In breve, con un po' di fortuna, dovrei avere ancora qualche film decente in corpo", così ha dichiarato von Trier in un video caricato il 15 agosto

"Tutto questo è stato suggerito come un annuncio di contatto della vecchia scuola, in cui io, senza conoscere minimamente i social media, cerco una fidanzata o una musa. E nonostante tutti i piagnistei, continuo a ribadire che nei giorni migliori, con la giusta compagnia, posso essere un partner affascinante. Tutte le richieste relative a questo annuncio devono essere inviate a bill.mrk.lars@gmail.com", ha concluso il regista.

