Lars von Trier nella bufera per aver preso le parti dei russi nella guerra in Ucraina

Il regista Lars von Trier è finito nel mirino del governo ucraino dopo aver reso nota pubblicamente sui social la propria solidarietà anche ai russi parlando del conflitto bellico in corso in Ucraina. Martedì su Instagram, von Trier ha condiviso un post sull'invasione in corso da parte della Russia in Ucraina con parole controverse.

"A proposito: al signor Zelens'kyj e al signor Putin e, ultima ma non meno importante, alla signora Frederiksen [primo ministro danese] (che ieri ha posato, raggiante, all'interno di una delle macchine per uccidere più terrificanti di oggi, come se fosse perdutamente innamorata). Anche le vite russe contano! I migliori saluti, Lars" si legge nella didascalia del post di von Trier.



Il post è stato ricondiviso su X/Twitter da Oleksiy Danilov, capo del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale dell'Ucraina, che ha scritto:"La guerra non è un film in cui gli attori interpretano la vita e la morte. Dietro ogni terrorista russo vivente c'è un ucraino morto. La scelta tra il carnefice e la vittima diventa tragedia quando l'artista sceglie la parte del carnefice".



Sempre al riguardo delle dichiarazioni di Lars von Trier - sul nostro sito trovate la recensione di Nymphomaniac, uno dei suoi film più discussi - Danilov ha proseguito:"L'Ucraina non vive nell'astrazione, ma in una realtà crudele in cui i russi sono assassini. Un semplice consiglio per un famoso regista: immaginate che sia un missile russo a volare ogni giorno nella sua città, che suo padre o sua madre siano stati uccisi, che suo nipote sia stato portato in Russia e che un saccheggiatore russo abbia violentato sua moglie prima bruciandogli la casa. In questo caso l'astrazione dell'ipocrita 'umanesimo' assume caratteristiche completamente diverse: vita reale, non immaginaria".



Settimana scorsa hanno fatto discutere anche altre dichiarazioni controverse di Lars von Trier, che dichiarò di essere alla ricerca di una musa/fidanzata.