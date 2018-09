Larry: Gillian Jacobs protagonista del nuovo horror della Amblin

The Hollywood Reporter ha comunicato che Gillian Jacobs sarà la protagonista di Larry, nuovo film horror della Amblin Partners tratto dall'omonimo cortometraggio diretto da Jacob Chase.

Insieme all'attrice si è unito al film anche il piccolo Azhy Robertson (Juliet, Naked) come protagonista maschile.

La Jacobs è conosciuta soprattutto per i suoi ruoli nelle commedie televisive Community della NBC, Girls e Love, ma è anche comparsa in alcuni film (come il recente Ibiza di Netflix) e ha perfino diretto un documentario (The Queen of Code). Il giovane Robertson ha molti già molti film nel suo curriculum, come la commedia Juliet, Naked, Crazy Night - Festa col Morto, la serie tv The Americans e il prossimo anno apparirà accanto a Scarlett Johansson (Avengers: Infinity War) e Adam Driver (BlacKkKlansman) nel prossimo progetto ancora senza titolo di Noah Baumbach.

La storia di Larry si concentra su un giovane ragazzo travagliato (Robertson) e sua madre (Jacobs), che diventeranno il bersaglio di un mostro che si materializza attraverso dispositivi elettronici come smartphone e tablet. La Amblin ha acquistato i diritti del cortometraggio originale a febbraio, e il film sarà prodotto da Andrew Rona e Alex Heineman della Picture Company.

Larry sarà scritto e diretto dall'autore dell'omonimo cortometraggio Jacob Chase. Le riprese inizieranno il prossimo 2 ottobre.