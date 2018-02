Larry: il corto horror di Jacob Chase diventerà un film!

Deadline ha riportato la notizia che la Amblin Partners ha acquisito i diritti per trasformare il cortometraggio horror dello sceneggiatore e regista Jacob Chase,, in un lungometraggio.

I soci della Picture Company, Andrew Rona e Alex Heineman produrranno la pellicola. Il film dell'orrore sarà scritto e diretto da Chase stesso.

Il corto segue la storia di un terrificante mostro di nome Larry, che si manifesta attraverso dispositivi hi-tech, come smartphone o tablet. La versione cinematografica prenderà in prestito questa prospettiva e incentrerà la vicenda su un giovane ragazzo tormentato che crea il mostro a partire dai suoi stessi incubi.

L'obiettivo è quello di creare un film horror basato sulla stessa logica di The Ring e Poltergeist. Lights Out e Mama erano in origine cortometraggi horror che sono diventati poi dei lungometraggi di genere, e la mente dietro questa versione film di Larry spera di seguire le loro orme.

Chase ha anche firmato un progetto televisivo chiamato Harmony, con un pilot in programma per la ABC. Il regista ha anche diretto cortometraggi e pubblicità pluripremiati, oltre a aver lavorato con la compagnia Jim Henson in diversi progetti di scrittura.

Ch ne dite? Pensate che questo progetto possa diventare il prossimo hit-movie del genere horror? Diteci come la pensate nei commenti!