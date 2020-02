Le Lanterne Verdi entrano in azione nella nuova clip di Superman: Red Son

A pochi giorni dal debutto negli store digitali, Comicbook.com ha diffuso in esclusiva una nuova clip ufficiale di Superman: Red Son, nuovo film animato targato a Warner Bros. Home Entertainment ispirato alla celebre miniserie a fumetti scritta da Mark Millar.

Il filmato, che potete visionare comodamente nel player in alto, offre un primo sguardo ad Hal Jordan e le altre Lanterne Verdi mentre si preparano ad affrontare la versione sovietica dell'Uomo d'Acciaio. Come anticipato dalla sinossi ufficiale, infatti, Red Son "è ambientato in una realtà alternativa in cui l'astronave che trasporta l'ultimo sopravvissuto di Krypton atterra - invece che nel Kansas Rurale - nella Russia di Stalin."

Il cast vocale vedrà Jason Isaacs nel ruolo di Superman, il quale sarà affiancato da Dietrich Bader (Lex Luthor), Amy Acker (Lois Lane), Vanessa Marshall (Wonder Woman), Phil Morris (James Olsen), Paul Williams (Brainiac), Roger Craig Smith (Batman), Sasha Roiz (Hal Jordan), Phil LaMarr (John Stewart), Travis Willingham (Superior Man), Winter Ave Zoli (Svetlana) e infine Jim Meskimen e William Salyers rispettivamente nei panni di John F. Kennedy e Stalin.

Che ve ne pare dei questa clip? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, vi rimandiamo al trailer ufficiale di Superman: Red Son, il cui debutto in Blu-Ray e 4K Ultra HD è atteso negli Stati Uniti per il prossimo 17 marzo.

A proposito di di Warner Bros. Home Entertainment, è stato da poco pubblicato un primo sguardo ufficiale a Justin League Dark. Apokolips.