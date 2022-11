Lanterna Verde, secondo un insider 'è un film degli studios, non di Martin Campbell'

L'universo cinematografico DC non è mai riuscito a far breccia nei cuori dei critici, e piuttosto raramente in quelli degli spettatori: se persino il tanto vituperato SnyderVerse vanta comunque degli estimatori, però, lo stesso non può dirsi di Lanterna Verde, il film che avrebbe dovuto dare il via al franchise e che si rivelò un clamoroso flop.

Massacrato dallo stesso Ryan Reynolds, Lanterna Verde viene ricordato ancora oggi come uno dei più grossi fallimenti in fatto di cinecomic: debacle che, però, secondo un insider sarebbe da imputare alla produzione, più che al regista Martin Campbell.

"Questa non è la versione di Martin Campbell, ma degli studios. Un sacco di roba è stata persa in sala di montaggio, similmente a quanto accaduto per Watchmen o Daredevil: sviluppo dei personaggi sacrificato per la CGI, scene rese irrilevanti e fuori contesto. Dieci minuti di infanzia di Hal, Carol ed Hector sono stati ridotti a un imbarazzante flashback piazzato in un'altra scena. L'allenamento con l'anello completamente rimosso, a eccezione di una piccola scena. Il finale rimuove elimina completamente il fatto che Sinestro, Kilowog e Toma-Re aiutino a sconfiggere Parallax. [...] Spero davvero che vedremo una director's cut, o almeno le scene tagliate del film" furono le sue parole.

Di tempo, nel frattempo, ne è passato un bel po': dite che siamo fuori tempo massimo per una Campbell's Cut del film? Il regista, intanto, si è completamente tirato fuori da un possibile sequel di Lanterna Verde.