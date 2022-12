Lanterna Verde, Sam Worthington rifiutò il ruolo di Ryan Reynolds: 'Non aveva senso'

Quindi era chiaro a molti, già prima dell'uscita del film, che il Lanterna Verde con Ryan Reynolds fosse un disastro annunciato. Di sicuro a Sam Worthington, già protagonista di Avatar che rifiutò il ruolo andato poi a Reynolds perché il film "non aveva senso". Gli poneva delle domande e loro non sapevano come rispondere.

Pochi altri film possono permettersi la nomea che ancora circonda l’adattamento cinematografico di Green Lantern risalente al 2011. In un certo senso è quasi un onore da (s)cult: una delle peggiori trasposizioni dai fumetti – non solo di Lanterna Verde, in generale – degli ultimi vent’anni o più. Per fortuna non fu una condanna definitiva per Ryan Reynolds, che anzi conobbe la donna della sua vita sul set – la co-protagonista Blake Lively – e poté comunque tornare a vestire i panni di un super nell’apprezzatissimo Deadpool.

Ma se la storia fosse andata diversamente? In un certo senso, siamo quasi felici per ciò che quel ruolo ha portato (contro ogni probabilità) a Reynolds. E siamo altrettanto contenti che un altro attore cui era stato proposto – forse proprio dopo la visibilità ottenuta con Avatar – abbia avuto la capacità di intuire il disastro annunciato. Ma se la storia fosse andata diversamente? Se il Sam Worthington oggi così occupato sul franchise in espansione di Avatar, avesse accettato quel ruolo?

Racconta del provino ai microfoni di Variety: “Non aveva molto senso per me. L'abito che esce dalla sua pelle? E io chiesi tipo: ‘Ha questo potente anello che può creare qualsiasi cosa. Bene, ma cosa può battere l'anello?'. La risposta fu: ‘Niente’. Ero io: 'Beh, qualcosa deve pur batterlo o non sarà molto interessante da vedere'. Avevano solo l'anello sul tavolo e si limitavano a dire: ‘Indossalo’. E io che cercavo di capire se facessero sul serio. È stato molto bizzarro”. Divertente il fatto che Worthington si sia trovato anche dall’altro lato della barricata con Avatar, cioè nel ruolo di un altro: volete scoprire la storia assurda di come Matt Damon perse 300 milioni rifiutandolo?